İklim Zirvesi - İklim değişikliği için yapılan en uzun tartışma 'taviz anlaşması'yla bitti

Madrid'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, bugüne kadar bu konuda düzenlenenen en uzun soluklu program oldu. Yorgun katılımcılar, karbon salınımını durdurmak için küresel çapta adım atma konusunda uzlaştı. Zirveyi, BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath takip etti.

İki hafta süren iklim zirvesine katılan tüm ülkeler, gelecek sene İngiltere'nin Glasgow şehrinde yapılacak geniş çaplı konferansa kadar yeni vaatlerde bulunacağı sözünü verdi. Ancak karbon piyasası başta olmak üzere birçok konuyla ilgili anlaşmazlık çözülemedi, bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Hangi konuda uzlaşıldı?

Cuma günü bitmesi gereken ancak iki gün daha uzatılan konferansın sonunda, seneye Glasgow'da yapılacak zirvede karbon salınımını önleyecek yeni bir planın masaya getirilmesi konusunda uzlaşıldı.

Tüm katılımcılar, bilimin küresel ısınma tehlikesinden kaçınmak için yapılmasını önerdiği şeylerle şu an uygulamada olan durum arasındaki farkları ortaya çıkaracak ve bu uçurumu kapatmak için adım atacak.

Avrupa Birliği ve küçük ada devletleri tarafından desteklenen daha talepkâr planlar, ABD, Brezilya ve Çin gibi ülkeler tarafından reddedildi.