İklim Zirvesi Öncesi Dünyanın Dört Bir Yanında Gösteriler

Mumbai’den Viyana’ya, Frankfurt’tan Tel Aviv’e, tüm kıtalarda gösteriler vardı. Çalı ve orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya’da iklim eylemcileri sokaklardaydı. Sydney kentinde Janet Reynolds, ”cehennem” olarak nitelediği yangında her şeyini kaybettiğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup çevreci parlamentonun önündeki Spree Nehri'nin soğuk sularına atlayarak hükümetin sera gazı salımını azaltmaya yetmeyeceğini kaydettikleri önlem paketini protesto etti. Paket, Cuma günü, Almanya'daki 16 eyaletin temsil edildiği parlamentonun üst kanadında engellenmişti.

İspanya’nın başkenti Madrid'de Pazartesi günü başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi küresel eylem gününde, dünyanın dört bir yanındaki kentlerde çok sayıda gösteri düzenleniyor. 157 ülkede, 2 binden fazla kentte planlanan gösterilerde çevreciler iklim değişikliğine karşı önlem almakta yetersiz kalan hükümetleri protesto ediyor.

Öğrenci Daisy Jeffrey ise ”İnsanlar evlerini, hayatlarını kaybetti. Şu soruyu sormamız lazım: Hükümetimizin harekete geçmesi için daha ne kadar beklememiz gerekiyor?” şeklinde konuştu.

Güney Afrika'daysa bir grup protestocu, üzerinde ”Kirliliği hemen durdurun” yazılı pankartlarla Johannesburg Borsası'nın önünde eylem yaptı. Afrika, küresel iklim değişikliğine en az katkısı olmasına rağmen iklim değişikliğiyle mücadeleye karşı en hazırlıksız olan kıta. Afrika'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının küresel ortalamadan çok daha hızlı yükselmesi bekleniyor.

Protesto gösterilerini düzenleyenlerden Elana Azrai, ”Gerçek şu ki iklim değişikliğinin yarattığı acil durumla karşı karşıyayız,” dedi. Azrai, Güney Afrika'nın bazı bölgelerindeki su sıkıntısına dikkat çekti.

Afrika kıtasının güneyi, şu anda ciddi bir kuraklık felaketiyle karşı karşıya. Yetkililer Afrika'nın doğusundaysa şiddetli yağışlar nedeniyle alarma geçti. Bu yılın başında Mozambik'i birkaç hafta içinde vuran iki şiddetli kasırga, ağır can ve mal kaybına yol açmıştı.