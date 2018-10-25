İklimsa'nın yeni konsept showroomu İzmir'de açıldı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR Balçova’da İklimsa’nın ikinci yeni showroom konseptli bayisi açıldı. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini güçlendirmeye odaklanıyoruz” dedi. Teknosa'nın iklimlendirme sektöründeki markası İklimsa, yeni showroom konseptli bayilerinin sayısını artırmaya devam ediyor. İzmir'deki yeni konseptli yetkili satıcı Cem-Ka Klima oldu. 33 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ve 450'den fazla satış ve servis ağı olan İklimsa'nın yeni bayi açılışına İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP'li Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve Teknosa Perakende & Bayi - Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun ile birlikte davetliler katıldı. “ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ GÜÇLENDİRMEYE ODAKLIYIZ” Açılışta konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, müşterilerinin alışveriş deneyimini güçlendirmeye odaklandıklarını belirterek, "Modern ve sade tasarımıyla çok daha rahat bir alışveriş ortamı sunan yeni konseptli bayilerimizle hem perakende hem de kurumsal müşterilerimiz için kaliteli ürün ve hizmetlerin adresi olmaya devam edeceğiz. Cem-Ka Klima eski bayilerimizden ve Türkiye'nin en önemli bayilerinden biri. Yeni konseptimizi şampiyon bayimizle beraber İzmir'de kutluyoruz. Eskiden daha küçük bir dükkanda hizmet verirken bugün burada 350 metrekarelik büyük bir showroomdayız" dedi. Müşterilere daha iyi bir deneyim yaşatarak ürünlere dokunmalarını sağlamak için uygun bir ortam hazırladıklarını ifade eden Gürcan, "Kullandığımız renkler ve dokular tamamen çevreci ve ergonomiye uygun ürünlerden oluşuyor. Hem ev ihtiyaçları için kullanılabilecek hem de büyük çaplı endüstriyel alanlarda kullanabileceğimiz iklimlendirme cihazlarını bu mağazamızda teşhir ediyoruz. Özellikle Türkiye'nin en büyük kapasiteli iklimlendirme cihazını bu mağazamızda bulabilmek mümkün. Bayi ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bir yandan da halihazırdaki bayi ağımıza daha iyi müşteri deneyimi yaşatmak için yeni konsept hazırladık. Showroomlarımızın sayısı sürekli artıyor. İlkini Rize'de açtığımız yeni konsept mağazamızın ikincisi İzmir'de hizmet verecek" diye konuştu. Ege Bölgesi'nin Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan iklimlendirme sektörü için önemli bir bölge olduğunu ifade eden Teknosa Perakende ve Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun ise şöyle konuştu: "2005 yılından bu yana İklimsa bayisi olan ve son 5 yılda Türkiye ve Ege bölge ciro birincisi olan Cem-KaKlima'yı yeni adresinde yeni konsept ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Cem-KaKlima'da ürünlerimizi doğru ve rahat bir yerleşimle sunarak müşterilerimize yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz. İklimsa olarak yeni konsept uygulamamızı Türkiye genelindeki bayilerimizde hayata geçireceğiz."



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