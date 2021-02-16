İkna çalışmaları sonucu bir erkek teröristin teslim olması sağlandı

İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bir erkek teröristin Nusaybin ilçesi sınırında teslim olması sağlandı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen Şırnak ili nüfusuna kayıtlı bir erkek BTÖ mensubunun Mardin ili Nusaybin ilçesi sınırından teslim olması sağlanmıştır. Teslim olan terör örgütü mensubu hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

