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  4. İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist Cezayir'den Türkiye'ye getirildi

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist Cezayir'den Türkiye'ye getirildi

01.11.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir'den özel ekiple ülkeye getirilen teröristin 2016'da örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı teröristin özel ekiple Cezayir'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Muş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teröristin Cezayir'den özel ekip eşliğinde ülkeye getirilerek teslim olmasının sağlandığı bildirilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordine sonucu Cezayir Büyükelçiliğinin temaslarıyla ülkemize getirilen örgüt mensubunun 2016'da örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi." bilgisi verildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 107'ye yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı

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