HABER

İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 21:22 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun 09.12.2019 günü Şırnak Silopi Kara Hudut Kapısı’ndan teslim olması sağlanmıştır.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun 09.12.2019 günü Şırnak Silopi Kara Hudut Kapısı’ndan teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 16 yaralıİşçi servisi otomobille çarpıştı: 16 yaralı
HDP'li iki belediye başkanı tutuklandıHDP'li iki belediye başkanı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.