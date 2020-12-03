İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 218’e ulaştı.

