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  4. İkna çalışması sonucu 2 PKK’lı güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu 2 PKK’lı güvenlik güçlerine teslim oldu

27.02.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün 2 mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün 2 mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 31’e yükseldi.

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