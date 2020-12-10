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  4. İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu

İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu

10.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna olan 2 örgüt mensubu teslim oldu.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna olan 2 örgüt mensubu teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında Mersin ilinden katılım yapan 1, 2014 yılında Van ilinden katılım yapan 1 olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun 9 Aralık 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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