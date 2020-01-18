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  4. İkna edilen 5 terörist teslim oldu

İkna edilen 5 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 5 teröristin, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.  Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 5 teröristin, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
2 HAFTADA 13 TERÖRİST İKNA EDİLDİ'
Yürütülen operasyonların terör örgütündeki çözülmeyi hızlandırdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince teslim olmalar, son yılların en üst seviyesine çıktı. Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 5 terörist daha Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışması sonucu Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 2020 yılının ilk iki haftasında terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 13'e yükseldi."

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