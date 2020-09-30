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İkna edilen örgüt mensubu ailesiyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde örgütten kopmalar sürerken, ikna edilen bir örgüt mensubu daha ailesiyle buluşturuldu.Ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2014, 2015 yıllarında Van ve Şırnak’tan PKK/KCK terör örgütüne katılan ve Irak’ta faaliyet yürüten 3 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun Silopi sınır kapısında teslim olması sağlandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde örgütten kopmalar sürerken, ikna edilen bir örgüt mensubu daha ailesiyle buluşturuldu.
Ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2014, 2015 yıllarında Van ve Şırnak’tan PKK/KCK terör örgütüne katılan ve Irak’ta faaliyet yürüten 3 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun Silopi sınır kapısında teslim olması sağlandı. Bu çalışmalar sonucunda, 2015 yılında örgüte katılan ve ikna edilerek teslim olanlardan 1 örgüt mensubu bugün ailesiyle buluşturuldu.
Annesi, babası ve dedesiyle Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında buluşturulan örgüt mensubu, örgüte katıldıktan sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve duyduğu pişmanlığı anlattı. İkna olup teslim olduktan sonra devletin şefkatli yüzünü ilk andan itibaren gördüğünü ifade eden örgüt mensubu, diğer örgüt mensuplarına da devletin bu sıcak yüzünü görmeleri ve ailelerine kavuşmaları için teslim olmaları çağrısında bulundu.
Jandarma, ikna çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” açıklamasını yaptı.

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