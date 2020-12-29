HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu

İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu

29.12.2020 19:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen terörist teslim oldu.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne 2012 yılında Van ili Gürpınar ilçesinden katılım yapan ve 2012-2014 yılları arasında Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017 yılları arasında Suriye, 2017-2020 yılları arasında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun 29 Aralık 2020 günü teslim olması sağlanmıştır.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen terörist teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne 2012 yılında Van ili Gürpınar ilçesinden katılım yapan ve 2012-2014 yılları arasında Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017 yılları arasında Suriye, 2017-2020 yılları arasında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun 29 Aralık 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Cezaevinden izinli çıktı, 1 ayda 6 soygun yaptıCezaevinden izinli çıktı, 1 ayda 6 soygun yaptı
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Rize Emniyet Müdürü Verdi, kapsamlı FETÖ operasyonu öncesi şehit edilmiş

Rize Emniyet Müdürü Verdi, kapsamlı FETÖ operasyonu öncesi şehit edilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü

Erdoğan'dan Hırvatistan'a 'geçmiş olsun' telefonu

49 suç kaydı olan ve cezaevinden izinli çıkan hırsız 1 ayda 6 soygun yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, 1 ayda 6 soygun yaptı

29 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

MİT TIR'larının durdurulması davasında hapis cezalarının gerekçesi açıklandı

MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme

Bakan Akar: Türk-Rus Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti

Bakan Akar'dan Azerbaycan açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.