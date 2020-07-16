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  4. İkna edilen PKK'lı terörist kaçarak teslim oldu, ailesiyle buluşturuldu

İkna edilen PKK'lı terörist kaçarak teslim oldu, ailesiyle buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Mersin'de, terör örgütü PKK üyesi S.Y. (30), terörle mücadele ekiplerince yapılan görüşmeler sonucunda örgütten kaçarak teslim olmasının ardından ailesiyle buluşturuldu.

İkna edilen PKK'lı terörist kaçarak teslim oldu, ailesiyle buluşturuldu

Mersin'de, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışma sonuç verdi. 8 yıldır Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK saflarında yer alan 30 yaşındaki S.Y.'nin teslim olması sağlandı. Terör örgütü mensubu 13 Temmuz günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne davet edilen ailesiyle buluşturuldu. Buluşma sırasında örgüt mensubu S.Y., uzun süre annesine sarılırken baba ise yaptığı konuşmada, "Benim dedelerimden 9 kişi Kurtuluş Savaşı’na gitti. Bir tek dedem geri döndü. O da şarapnel nedeniyle yaralanmış. O dönemden 10 şehidimiz var. Önce Allah’ın sonra şehitlerimiz sayesinde şimdi burada" dedi.

Bu arada S.Y.'nin, Terörle Mücadele Müdürlüğü’ndeki sorgununun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Buluşmayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerimizin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapılmaktadır. Yapılan bu görüşmeler neticesinde terör örgütü safında yer alan S.Y. isimli terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı. Şahıs, 13 Temmuz günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüze davet edilen ailesi ile buluşturuldu."

(DHA)

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