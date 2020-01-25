HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İkna yöntemiyle 3 terörist daha teslim oldu

İkna yöntemiyle 3 terörist daha teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

Yılbaşından bu yana terör örgütünden kaçan ve ikna edilerek teslim olması sağlanan terörist sayısı 15'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeyi hızlandırdı.

Operasyonlara ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarının da eklenmesiyle terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2'si Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, 1'i de örgütten kaçan olmak üzere 3 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 15'e yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Manisa'da korkutan deprem!Manisa'da korkutan deprem!
Eflani’de göletler donduEflani’de göletler dondu
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı PKK/KCK terörist teslim oldu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu! Korkutan uyarı: Ankara ve Silivri...

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu! Korkutan uyarı: Ankara ve Silivri...

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan "deprem saati" açıklaması!

Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da korkutan deprem!

Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

Konya'da 'coronavirüs' alarmı! Karantinaya alındı

'Azize'nin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı! 17 saat sonra hayata böyle tutundu

'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu!

Bakan Selçuk: Elazığ ve Malatya’da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan’a kadar uzattık

Deprem sonrası flaş SGK kararı! Süre uzatıldı

Elazığ'da 23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.