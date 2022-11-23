İkokul öğretmeniydi! Müstehcen pozlarını sattığı hesabı ifşa edilince kovuldu... “İş arkadaşlarımı görüyorum”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden aboneleriyle seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Cowan, iş arkadaşlarından birinin hesabını bulması üzerine şikayet edildi. Öğretmenlik kariyerini sevmesine rağmen internetteki paylaşımlarından kazandığı paranın daha cazip geldiğini söyleyen Cowan, “Okuldan epeyce insan var. Bu biraz garip çünkü okulda benimle hiç konuşmayan insanlar bile abonelerim arasında. İş arkadaşlarımı görüyorum” dedi.

ÇILGIN İSTEKLER ALIYOR

Bir yılı aşan bir süredir OnlyFans hesabını yürüttüğün ifade eden Cowan, bir adamın koltuk altı kıllarını uzatması ve fotoğraf göndermesi için 200 sterlin (yaklaşık 4 bin 443 TL) ödediğini söyledi. Aynı miktarı bir başka adam ise spor salonunda egzersiz yaparken çekeceği video için vereceğini dile getirdi.

OnlyFans’tan ilginç istekler aldığını ifade eden Cowan, “Koltuk altı isteği, şimdiye kadar sahip olduğum en kolay istekti. Sadece kolumun yukarıda olduğu bir fotoğraf istedi ve aynı zamanda gerçek kılın yakından bir fotoğrafını talep etti. Geçen gün başka biri bana spor salonumda sadece can çekişirken hızlı bir video çekmem için 200 sterlin ödedi. Bu harikaydı” diye konuştu.