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İKRAMİYELER ÖDENİYOR! Bayram ikramiyesi bugün yatacak mı? Emekli bayram ikramiyesi bugün kimlere yatacak?

28.04.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramına artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, bayram öncesi emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği dair araştırmalarına hala devam ediyor. İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyesinin ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatmaya başladı. İşte Bayram ikramiye tarihleri ve kimlere ne zaman yatırılacağına dair detaylar!

İKRAMİYELER ÖDENİYOR! Bayram ikramiyesi bugün yatacak mı? Emekli bayram ikramiyesi bugün kimlere yatacak?

Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Dün başlayan ödemeler bugün ve yarın devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklanmıştı. Peki Kim ne zaman emekli bayram ikramiyesi alacak merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 ÖDEME TARİHLERİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

SSK, BAĞKUR, MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ve iki bayramda alınan ikramiye tutarı 2200 TL'ye çıkmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIYOR?

Emekliler geçtiğimiz yıl gelen 100 liralık zam ile emekli bayram ikramiyesini 1.100 TL olarak almaya başladı. Bu yılda aynı şekilde ödeme alınacak. Dul aylığı alanlara ise 550 lira Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

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