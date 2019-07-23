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İkra'nın akülü arabasını çalanlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

KONYA'da, 4,5 yaşındaki İkra Akbaba'nın harçlıklarından biriktirilip alınan akülü arabası motosikletli 2 kişi tarafından çalındı.

İkra'nın akülü arabasını çalanlar kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 4,5 yaşındaki İkra Akbaba'nın harçlıklarından biriktirilip alınan akülü arabası motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Olayı anlatan anne Şengül Akbaba, hırsızları arabayı aldıktan sonra gördüklerini ve şüphelilerin kendilerine, "O iş geçti artık. Geçmiş olsun" diyerek arabayı alıp kaçtıklarını söyledi.
Olay, cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Osman ve Şengül Akbaba çifti, çocukları İkra'nın harçlıklarından biriken bin 100 TL ile akülü araba aldı. Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde şüpheli motosiklet olduğunu fark etti. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, 1 kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü. Akbaba, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı" diye seslendi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, "O iş bitti. Geçmiş olsun" deyip motosikletle olay yerinden kaçtı. Otomobiliyle arkalarında giden baba, şüphelileri yakalayamadı. Şüphelilerin kaçtığı yönü araştıran Akbaba, bazı iş yeri ve apartmanın güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirledi. Ardından güvenlik görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
'ANAHTARLARI BENDE, BİNEMEZLER Kİ'
Kızının biriktirdiği paralarla akülü arabayı aldığı ve çalınmasına çok üzüldüğünü belirten anne Şengül Akbaba, "Akülü arabayı apartmanın girişine içeri koymuştuk. Kapı kapalıydı. Saat 12.30 sıralarında dışarıda bir motosiklet ve üzerinde bir kişi vardı. Biri de o esnada içerideymiş. Eşim içerideki kişiyi görmemiş. Eşim hallerinden şüphelenerek onları bir süre izledi. Diğer şüphelinin akülü arabayı dışarıya çıkarttığını gördü. Akülü arabayı kucaklarına alarak motosiklete binip kaçtılar. Kızım, kumbarasında para biriktirmişti ve biriktirdiği parayla aldık. Kızım, akülü arabası çalındıktan sonra 'Anneciğim zaten anahtarları bende onlar süremez ki' diyor. Aylarca para biriktirmişti. Benim apartmanımın içerisine kadar girip arabamızı çalıyorlarsa, ben çocuğumu dışarıya oyun oynamaya nasıl göndereyim. Çocuğum o esnada arabanın üzerinde olsaydı ona bir zarar vererek arabayı çalabilirlerdi. Bunların bulunmasını istiyorum" dedi.
Arabasının bulunmasını isteyen küçük İkra da, "Arabamın bulunmasını istiyorum. Ben onu kumbaramda para biriktirip almıştım" dedi.

FOTOĞRAFLI

İkra'nın akülü arabasını çalanlar kameradaİkra'nın akülü arabasını çalanlar kameradaİkra'nın akülü arabasını çalanlar kameradaİkra'nın akülü arabasını çalanlar kamerada

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