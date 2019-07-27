İkra'nın çalınan akülü arabası, evlerinin önüne bırakıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 4,5 yaşındaki İkra Akbaba'nın çalınan akülü arabası, iki gün önce apartmanın önüne bırakıldı. Anne Şengül Akbaba, "Arabamız bulundu. Biz ve kızım İkra çok mutluyuz. Dünyalar kızımın oldu" dedi.

Olay, geçen hafta Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Osman ve Şengül Akbaba çifti, çocukları İkra'nın harçlıklarından biriken bin 100 TL ile akülü araba aldı. Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde şüpheli motosiklet olduğunu fark etti. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, bir kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü. Akbaba, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı" diye seslendi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, "O iş bitti. Geçmiş olsun" dedi. iki şüpheli, akülü arabayla birlikte motosikletle kaçtı.

Osman Akbaba, otomobiliyle şüphelilerin peşine düştü ancak yakalayamadı. Güzergahtaki bazı iş yeri ve apartmanların güvenlik kameralarından şüphelilerin görüntülerini elde eden Akbaba, polise şikayette bulundu.