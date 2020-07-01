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İkranur nasıl, neden öldü? İlk otopsi raporunun sonucu açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.

İkranur nasıl, neden öldü? İlk otopsi raporunun sonucu açıklandı

İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkranur Tirsi’nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.

ıkranur tin

İkranur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.

ıkrnaur

Güvenlik güçleri, Tirsi’nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.

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Öte yandan İkranur Tirsi'nin bugün İcilli köyündeki aile mezarlığında öğleden sonra toprağa verileceği öğrenildi.

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(İHA)


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