İkranur Tirsi: 7 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor

370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, iz takip ve kadavra köpekleri, İHA'lar ve termal kameralar ile aranan İkranur'un cansız bedeni, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu.

Küçük kız, geri dönmeyince diğer iki çocuk durumu aileye haber verdi.

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızr İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaş hayvanların yanına gitmişti.

İkranur, Cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gitmiş ve daha sonra kaybolmuştu.

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alınacak.

Babanne: Çocuğumuzu öldürdüler

Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak.

Soruşturmada kızın dereye düşerek, öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de araştırılıyor.

İkranur'un babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp, öldürüldüğünü iddia etti ve faillerinin bulunmasını istedi.

Tirsi, "Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağı niye gitsin ki? Kapılarda, evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi. Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar, öldürüp bıraktılar” diye konuştu.

