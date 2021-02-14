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İkranur’un babaannesi Nihal Tirsi adaletin yerini bulmasını istiyor

14.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan akrabalarının ifadesi sürerken, babaanne Nihal Tirsi suçlu kim olursa olsun adaletin yerini bulmasını istedi.İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili eşi, 3 kızı, 2 oğlu ve bir kaynı gözaltına alınan babaanne Nihal Tirsi yaptığı açıklamada tek isteğinin katilin bulunması olduğunu söyledi.Torunu İkranur kadar hiç birşeye üzülmediğini anlatan acılı babaanne Nihal Tirsi, “İkranur’un kaybolması ve ölü bulunmasının ardından yaklaşık 7 ay geçti.

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan akrabalarının ifadesi sürerken, babaanne Nihal Tirsi suçlu kim olursa olsun adaletin yerini bulmasını istedi.
İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili eşi, 3 kızı, 2 oğlu ve bir kaynı gözaltına alınan babaanne Nihal Tirsi yaptığı açıklamada tek isteğinin katilin bulunması olduğunu söyledi.
Torunu İkranur kadar hiç birşeye üzülmediğini anlatan acılı babaanne Nihal Tirsi, “İkranur’un kaybolması ve ölü bulunmasının ardından yaklaşık 7 ay geçti. Bu süre içerisinde tek duam katillerin bulunması ve cezasını çekmesidir. Şuanda eşim, 2 oğlum, 3 kızım ve bir de kaynım gözaltına alındı, ifadeleri devam ediyor. Bir tarafta çocuklarım, eşim diğer tarafta torunum İkranur. En çok torunuma üzülüyorum. Gerçekte torunumun katili aileden birisiyse cezasını çeksin, hiç üzülmem yeter ki adalet yerini bulsun. Ben torunumun şüpheli ölümü için ailemden de bütün köyden de şüphe ediyorum ama şunu söylemek istiyorum. Torunum İkranur, kaybolduktan 3 gün sonra defalarca aranan bir yerde bulundu. Araştırmalara göre öldürüldükten sonra buraya bırakıldığı söyleniyor ancak İkranur’un kaybolduğu andan itibaren gözaltına alınanların hepsi arama çalışmalarından itibaren evde gözhapsinde tutuluyordu. Yani İkranur öldürüldükten sonra gidip oraya atacak fırsatı olduklarını düşünmüyorum ya da bunların dışında yardım eden olayı bilen birileri oldu. Burada cevaplanması gereken çok soru var” dedi.

Jandarmadan eş zamanlı şafak baskını
Jandarmanın gözaltı yaptığı operasyonu da anlatan Babaanne Tirsi, “Önceki sabah uyuyorduk hava daha yeni aydınlanıyordu ki kapı çalınmaya başladı. Kapıyı açtım her tarafı jandarma sarmıştı. Eve gelip her tarafı aradılar sonrada şüpheli gördükleri 3 kızımı, 2 oğlumu ve eşimi alıp gittiler. Aynı şekilde kaynımın evine de operasyon yaparak onu da almışlar. Ben adaletten yanayım, jandarma, polis görevlerini yapt, durmadan 7 aydır takip edip, araştırma yaptılar. Torunumun katilini bulmak için uğraştılar. Sonunda da bir şey bulmuş olmalılar ki böyle gözaltı yaptılar. Ben yine de adalete olan inancımı sürdürüyorum. Yeter ki adalet yerine gelsin. Suçu olan cezasını çeksin” diye konuştu.

Hala Sevgican Tirsi: “Cezası olan çekecek”
İkranur Tirsi’nin halalarından Sevgican Tirsi ise, “Yeğenimin soruşturması için kardeşlerim ve babam gözaltında. Zzor bir durum içerisindeyiz ama her şeye rağmen adaletin yerini bulmasından yanayız. Cezası olan cezasını çeksin istiyoruz. Yaşananlara inanmak çok zor neye üzüleceğimizi bilemesek de bildiğimiz tek şey adalete olan inancımızdır. Bekleyip göreceğiz ancak ifade etmek istiyorum ki yeğenimin ölümünün ardından 7 ay geçti bu süre içerisinde kardeşlerimle, babamla bir aradayken hiç şüpheli bir hal ve tavırlarını görmedim, hiç bir şey belli etmediler. Aileden biri olsaydı şüpheli bir durum sezerdik bir ipucu verirlerdi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan savcılık talimatıyla geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T. ,A.T., S.T., amcaları S.T., A.T, ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alınırken, şüpheli olarak Bulancak Jandarma Karakolunda işlemleri süren 7 kişinin gözaltı süreleri yarın sona eriyor.

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