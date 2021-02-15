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  4. İkranur’un katil zanlısı oldukları iddiasıyla halası ve küçük amcası adliyeye çıkartıldı

İkranur’un katil zanlısı oldukları iddiasıyla halası ve küçük amcası adliyeye çıkartıldı

15.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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İkranur’un katil zanlısı oldukları iddiasıyla halası ve küçük amcası adliyeye çıkartıldı

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 7 yakınından ikisi bu sabah adliyeye çıkartıldı.Jndarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli’den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T.

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 7 yakınından ikisi bu sabah adliyeye çıkartıldı.
Jndarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli’den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5’i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası Sinan T. (14) ve halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi’ne getirildi.
Giresun’un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi’nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur’un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu.

İkranur’un katil zanlısı oldukları iddiasıyla halası ve küçük amcası adliyeye çıkartıldı

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