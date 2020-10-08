İkranur’un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı

Giresun’un Bulancak ilçesinde 27 Haziran 2020 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra evinden 7 km uzaklıkta bir derede bulunan 7 yaşındaki İkranur’un ölümü ile ilgili sır perdesi geçen yaklaşık 3,5 aylık süreye rağmen aralanamadı.

İcilli köyünde yaşayan anne Nazlı Tirsi, 7 yaşındaki kızını faili meçhule kurban verdiğini ve acısının her geçen gün daha da arttığını söyledi. Kızının kaybolmasının üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçmesine rağmen henüz bir ipucuna ulaşılamadığını anlatan acılı anne Nazlı Tirsi, “Kızımın kaybolmasının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçti ancak henüz sır perdesi aralanmadı. Şuana kadar bize ulaşan bilgilerde bir ipucuna ulaşılamadığı söyleniyor. Bildiğimiz tek şey İstanbul Adli Tıp Kurumu’dan gelecek sonuçların beklendiği. Bizim tek isteğimiz kızımın ölümüyle ilgili sır perdesinin açılması. Varsa katilinin veya katillerinin bulunması ve cezasını çekmesi. Bu bizim içimizi biraz rahatlatacaktır. Ancak sırrın aydınlatılamadığı her geçen gün acımız artmaktadır” dedi.

Ölmeseydi 2. sınıfa gidecekti

Hayatını kaybetmese kızının bu yıl birinci sınıfa başlayan kardeşiyle birlikte okula gideceğini de anlatan anne Nazlı Tirsi, “Kızımın hayalleri vardı, umutlarını çaldılar. Kızım ölmeseydi bu yıl 2. sınıfa başlayacaktı. Okul çantasını, defterlerini bile aldım ama o okul kıyafetleri yerine kefen giydi. Kızım çok sevdiği anaokulu öğretmeni gibi öğretmen olmak istiyordu. İlkokul 1. sınıfa gitmesine rağmen anaokulu öğretmenini çok sevdiğini ve özlediğini söylüyordu. Bu sene de 1. sınıfa başlayan kardeşiyle okula gidecekti. Kızım İkranur her an gelecekmiş gibi hiç ölmemiş gibi geliyor bana. Kızımın her şeyini hazırladım ama kızım bir türlü gelmiyor” diye gözyaşı döktü.