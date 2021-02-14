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İkranur’un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

14.02.2021 20:07 | Son Güncelleme:
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İkranur’un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili Cuma günü gözaltına alınan akrabalarının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., A.T., S.T., amcaları S.T., A.T.

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili Cuma günü gözaltına alınan akrabalarının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., A.T., S.T., amcaları S.T., A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabaların yarın adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.
Giresun’un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi’nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur’un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu.

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