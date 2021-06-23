İkrar Duman Orhan kimdir? Esra Erol’da sözde hoca İkrar Duman Orhan hakkındaki iddialar

Esra Erol’un canlı yayın programına katılan Necla Dereli, İkrar Duman Orhan hakkında kan donduran açıklamalarda bulundu. Necla Derelli, şarlatan olarak adlandırdığı İkrar Duman Derelli ile ilgili olarak daha önce bu hocanın reklam yapmasına yardımcı olduğunu ancak şu an bundan çok pişman olduğunu dile getirdi. Peki sözde hoca İkrar Duman Orhan kimdir?

SÖZDE HOCA OLAYININ DETAYLARI

Esra Erol’da canlı yayına bağlanan Necla Derelli, İkrar Duman Orhan isimli şahsın muhtaç ya da çaresiz olan kadınlara musallat olan varlıklardan kurtulmaları için onları kandırdığını öne sürdü.

Daha önce hayatının kötü olduğu bir dönemde bu İkrar Duman Orhan’a giderek yardım istediğini söyleyen Derelli, "Bu şarlatanla sosyal medya üzerinden tanıştım. Haftada bir iki kez konuşmaya başladık. Para ödedim ve bana tütsü, su gibi tedavi maksatlı ürünler gönderdi. Başta psikolojik olarak iyi geldi" ifadelerini kullandı.

"TikTok'tan canlı yayın yaptık!"

İkrar Duman Orhan ile TikTok canlı yayını yaptıklarını belirten Necla Derelli, sosyal medya dışında sadece bir kez görüştüklerini söyledi.

Sözde hoca İkrar Duman Orhan’ı eşinin de tanıdığını ifade eden Necla Derelli, “Şubat ayında Handan Avcı isimli bir kadının kendisinden Orhan'ın telefon numarasını istediğini öne süren Derelli, kısa bir süre sonra ikili arasında aşk başladığını ifade etti. Derelli, ‘İki taraf da evliydi. Ben bu ilişkiyi onaylayamazdım. Onaylamayınca da İkrar benim ona aşık olduğum yönünde bir iftira attı" dedi.

Orhan'ın şifa bulma vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığını savunan Derelli, yurt içinden giden mağdurların 250 – 300 TL civarında bir para ödediği iddiasında bulundu. Derelli, yurt dışındaki mağdurlarınsa 350 – 400 Euro ödeme yaptıklarını dile getirdi.

Kendisi hakkındaki iddiaları cevaplamak için Esra Erol'da programına katılan İkrar Duman Orhan, gösterilen görüntüler karşısında cevapsız kaldı. Metafizik ve biyoenerji uzmanı olduğunu iddia eden Orhan, dini kullanarak sömürü yaptığı iddialarına karşı çıktı.

"Onunla bir gece kalırsam..."

İsmini vermek istemeyen bir izleyici tarafından ortaya atılan iddiaysa olayın farklı bir boyutunu gözler önüne serdi. İkrar Duman Orhan'ın kendisine cinsel içerikli karikatürler attığını belirten mağdur kadın, ahlaksız bir teklifle de karşı karşıya kaldığını söyledi. Yayına İzmir'den katıldığını söyleyen kadın, "İkrar, bir gece onunla kalırsam sorunlarımı çözeceğini söyledi" diye konuştu.



