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"İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

"İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı" açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurulan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı'nın açılışı yapıldı.

İKSV Nejat Eczacıbaşı binasındaki açılış töreninde konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, vakıf olarak kültür ve sanata erişim olanaklarını artırmayı hedeflerinin arasına koyduklarını belirterek, gençlerin etkinliklere katılımını artırmak ve geleceğin sanatseverlerini yetiştirmeye katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

- İKSV Alt Kat, tüm sanat disiplinlerinde eğitim sağlayacak

Eczacıbaşı, kültür sanat etkinliklerini daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, "İKSV Alt Kat için, İKSV'nin tüm festival ve bienal ekipleriyle birlikte vakfın temas ettiği tüm sanat disiplinlerine dair gençlere, çocuklara, kültür sanata erişimi sınırlı olan çok çeşitli gruplara ulaşabileceğimiz farklı projeler geliştirdik." dedi.

İKSV'nin yaptığı etkinliklerle 10 milyonu aşkın izleyiciye ulaştığını aktaran Eczacıbaşı, "İKSV Alt Kat'ta yapacağımız çalışmalarla daha önce etkinliklerimize katılma şansı bulamamış nice sanatseverlerle buluşmayı, gelecekte festivallerin, bienallerin en sıkı takipçileri olacak yüzlerce izleyicimizle belki de ilk kez Alt Kat'ta bir araya gelmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Gençlerin potansiyeli doğru yönlendirilecek

İSTKA Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin ise sürdürülebilir kalkınmanın gelecek nesillerini, bugünün gençleri ve çocuklarının oluşturduğunu vurgulayarak, "Şehrimizin ve ülkemizin dinamik nüfus yapısı var. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak verdiğimiz desteklerle çocuklarımız ve gençlerimizin yenilikçi, yaratıcı ve girişimci yönlerini geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Pişkin, geleceğe güvenle bakan, donanımlı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktararak, İKSV Alt Kat projesinin, gençlerin potansiyelinin doğru yönlendirilmesi ve dezavantajlı çocukların eğitimine katkıda bulunarak toplumsal hayata katılımlarının artmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

Nejat Eczacıbaşı Binası'nın en alt katında, 120 metrekarelik bir alana yayılacak İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı, yıl boyunca farklı disiplinlerde etkinlik ve atölye programları sunacak.

İKSV Alt Kat etkinlikleri, başta il ve ilçe Milli Eğitim Müdürülükleri olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı kültür kurumları, okullar, üniversiteler, meslek birlikleri, kültür sanat ve eğitim alanlarında çalışan çeşitli paydaşların iş birliğiyle yürütülecek.

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