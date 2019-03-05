"İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı" açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurulan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı'nın açılışı yapıldı.

İKSV Nejat Eczacıbaşı binasındaki açılış töreninde konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, vakıf olarak kültür ve sanata erişim olanaklarını artırmayı hedeflerinin arasına koyduklarını belirterek, gençlerin etkinliklere katılımını artırmak ve geleceğin sanatseverlerini yetiştirmeye katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

- İKSV Alt Kat, tüm sanat disiplinlerinde eğitim sağlayacak

Eczacıbaşı, kültür sanat etkinliklerini daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, "İKSV Alt Kat için, İKSV'nin tüm festival ve bienal ekipleriyle birlikte vakfın temas ettiği tüm sanat disiplinlerine dair gençlere, çocuklara, kültür sanata erişimi sınırlı olan çok çeşitli gruplara ulaşabileceğimiz farklı projeler geliştirdik." dedi.

İKSV'nin yaptığı etkinliklerle 10 milyonu aşkın izleyiciye ulaştığını aktaran Eczacıbaşı, "İKSV Alt Kat'ta yapacağımız çalışmalarla daha önce etkinliklerimize katılma şansı bulamamış nice sanatseverlerle buluşmayı, gelecekte festivallerin, bienallerin en sıkı takipçileri olacak yüzlerce izleyicimizle belki de ilk kez Alt Kat'ta bir araya gelmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.