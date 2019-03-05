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İKSV'den Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’a teşekkür

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

 İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 2009’dan 2018'e kadar İKSV Yönetim Kurulu’nda yer alarak vakfın çalışmalarına katkıda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a özel bir teşekkür yemeği düzenledi.

İKSV'den Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’a teşekkür

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 2009’dan 2018'e kadar İKSV Yönetim Kurulu’nda yer alarak vakfın çalışmalarına katkıda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a özel bir teşekkür yemeği düzenledi. The Marmara Taksim Oteli’nde dün düzenlenen yemekte İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Misbah Demircan’a bir teşekkür plaketi takdim etti.

Yemeğe, Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın yanı sıra Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı İlhan Turan, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve davetliler katıldı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür plaketini takdim ederken yaptığı konuşmada, “Beyoğlu, tarihi boyunca kültür ve sanatla iç içe olmuş bir ilçe. Sayın Ahmet Misbah Demircan’ın Belediye Başkanlığını üstlendiği süreçte, önemli dönüşüm ve değişimler yaşayan Beyoğlu’nda kültür-sanat kurumlarının, galerilerin, özel müzelerin sayısı arttı ve her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bu ilçe, kentin kültür-sanat alanındaki atardamarlarından biri oldu. Kültür-sanat, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum işbirliğinin en çok önem taşıdığı alanlardan biri. Biz de 2009’dan, 2018 sonuna dek İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev alan sayın Ahmet Misbah Demircan’a, bu süre boyunca bize destek verdiği, kamu sektöründe sözcülüğümüzü yaptığı, her türlü sorunumuzda bizi dinleyerek çözüm üretmek için çaba sarf ettiği için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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