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'İktidar değişirse' diyerek mesaj verdi, canlı yayındaki o sözleri dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından çok konuşulacak açıklama

02.05.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerle ilgili iktidar kanadından gelen dikkat çekici mesajlara yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 14 Mayıs ile ilgili gündem yaratacak bir açıklama yaptı. Canlı yayındaki konuşmasında 14 Mayıs seçimlerinde iktidar değişikliği olasılığını değerlendiren Uçum'un sözleri siyaset arenasını yeniden hareketlendirdi.

'İktidar değişirse' diyerek mesaj verdi, canlı yayındaki o sözleri dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından çok konuşulacak açıklama

Türkiye'nin sandık başına gideceği tarihi 2023 seçimlerine 12 gün kaldı. Seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında rekabetin başa baş gittiği değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un iktidarın değişmesiyle ilgili sözleri dikkat çekti.

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"TÜRKİYE'NİN TAM BAĞIMSIZLIĞINA DARBE OLUR"

Dün akşam katıldığı HaberTürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularıyla seçim gündemini değerlendiren Uçum, Millet İttifakı'nın politika ve söylemlerini eleştirirken şunları söyledi:

"Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız 'Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program."

Daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir" sözleriyle gündeme gelmişti.

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