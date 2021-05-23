İktidar - derin devlet bir çuvalda

Sedat Peker daha önce Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın 1996'da bir suikaste kurban gitmesiyle ilgili konuşacağını söylemişti. Bu kadar somut bir itiraf ve ifşa beklemiyordum doğrusu. Peker, bu suikastin bizzat tanığı. Mehmet Ağar ile beraber hareket eden Korkut Eken'in Kutlu Adalı'yı öldürmek için "iki profesyonel" ayarlamasını istediğini, kendisinin de kardeşi Atilla Peker'i "Bu işlerde çok iyidir" diyerek "verdiğini", ama suikasti başkalarının yaptığını anlattı. Peker, videoda soyadını yanlışlıkla Yıldırım olarak söylediği kardeşiyle Eken'in Kıbrıs'a gittiğini, ama Adalı ile karşılaşılamadığını, sonra "onlara bağlı başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünü" söyledi: "Karşılaştık sonra Korkut Abi'yle, 'Abi?' dedim; dedi 'Halloldu o iş." İşte Kıbrıs'ta 25 yıl önce işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin faillerinin hiç de meçhul olmadığı, cinayetin Türkiye'de planlandığı ilk kez bu kadar somut ve yakın bir tanıklıkla anlatıldı. Sedat Peker'in anlattıklarına göre Kutlu Adalı'yı, sırtını devlete dayayan ve çeteleri taşeron olarak kullanan derin devlet öldürdü. O derin devlet bugün de hâlâ ayakta ve sırtını devlete dayamış, elini kolunu sallayarak dolaşmakta. Google'a girip bir arayın, Alaattin Çakıcı'nın da kareye girdiği, Mehmet Ağar'lı, Korkut Eken'li, Engin Alan'lı Bodrum Marina fotoğrafını görürsünüz.

AKP'de Mehmet Ağar etkisi Mehmet Ağar bugün AKP'nin en kuvvetli destekçilerinden. Adı Kazakistanlı gazeteci Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüyle anılan oğlu Tolga Ağar'ı memleketi Elazığ'da milletvekili yaptı. 2018'deki Elazığ mitinginde, eski başbakan Binali Yıldırım'la beraber sahnedeydi. Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın da adını hem kokain ticareti, Venezuela'dan açılan yeni yollar ve Kıbrıs'taki suç örgütleriyle beraber çok andı. Mehmet Ağar, Mart 2019'da da "Sağduyunun Birlikteliği" mitinginde Erdoğan'ın yanındaydı. Kısacası, Susurluk'ta karşımıza dikilen derin devletin en önemli aktörü, bugün hâlâ iktidarın ortağı. Derin devlet hala iktidarın ortağı. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz." Şimdi iktidarın başına gelen geliyor, biz de izliyoruz. Uğur Mumcu suikasti ve Ağar Öğrendiklerimize ve Cumhurbaşkanı'nın cevaplaması gereken sorular, halletmesi gereken meselelere geçmeden önce, çok önemli bir başlığı daha açmalıyız elbette. Uğur Mumcu suikasti. Güldal Mumcu, eşine düzenlenen suikastle ilgili Mehmet Ağar'ın "Bir tuğla var, onu çekersem bütün duvar yıkılır" dediğini anlatmış, Ağar çok sonra bunu yalanlamıştı. Hakkında bu kadar iddia olan Mehmet Ağar'ın, Uğur Mumcu suikastıyla ilgili soruşturulması şart. Ama herkes Ağar ile aynı çuvaldayken, bunu kim yapacak?