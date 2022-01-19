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İktidar desteğiyle kurulan Ankara 2 No'lu Barosu kapanabilir

19.01.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Barolar Birliği, 2 bin 69 avukatın üye olduğu Ankara 2 No'lu Barosu'nun üye sayısının yasal sınır olan 2 binin altına düştüğünü belirterek, 6 ay içinde bu sayıyı tamamlaması konusunda uyardı.

İktidar desteğiyle kurulan Ankara 2 No'lu Barosu kapanabilir

AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten çıkarılan çoklu baro düzenlemesinin ardından kurulan Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2 bin avukat üye bulundurma şartını kaybettiği ortaya çıktı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) 55 avukatın ayrılmak için dilekçe verdiği 2 No'lu Baro'ya yazı göndererek, 6 ay içinde üye sayısını yeniden 2 binin üzerine çıkarmasını, aksi durumda tüzel kişiliğinin sona ereceğini bildirdi.

Ankara 2 No'lu Barosu, yaklaşık bir yıllık üye bulma sürecinin ardından 2 bin 69 üyeyle kurulmak amacıyla Ekim 2021'de TBB'ye başvurmuştu. Özellikle kamuda görevli avukatların baskıyla bu baroya üye olmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. O dönem Metin Feyzioğlu yönetimindeki TBB de 2 No'lu Baro'nun kuruluşu için yeterli şartları taşıdığına karar verdi. 28 Kasım'da yapılan ilk olağan genel kurul sonucunda da Eyüphan Korkmaz, 2 No'lu Baro'nun Başkanı seçildi.

Erinç Sağkan'ın başkanlığındaki yeni TBB yönetimi, Ankara 2 No'lu Barosu'nun üye sayısını inceledi. Bu arada, barodan ayrılmak isteyenler de TBB'ye dilekçe verdi.

13 Ocak'ta 2 No'lu Baro'nun üye sayısının bin 906'ya düştüğünü belirleyen TBB, baroya yazı göndererek Avukatlık Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca üye sayılarının 2 binin altına düştüğünü, 6 ay içinde eksik üyelerin tamamlanması gerektiğini belirtti. TBB, aksi halde baronun tüzel kişiliğinin sona ereceği konusunda uyarıda bulundu.

DW Türkçe'nin aldığı bilgiye göre, 19 Ocak tarihi itibarıyla 2 No'lu Baro'nun üye sayısı bin 702'ye düştü. Ayrılmak isteyenlerle birlikte üyeliği düşenlerin sayısının 204 olduğu belirtildi.

Ankara 2 No'lu Barosu, 6 ay içinde eksik üyelerini tamamlayarak yeniden 2 binin üzerine çıkmazsa tüzel kişiliği TBB tarafından sona erdirilecek.

Öte yandan TBB Başkanlığı, TBB Delegesi avukat Ali Özdemir'in konuya ilişkin bilgi edinme talebine de yanıt verdi. 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 2 No'lu Baro'nun üyesi sayısının 2 bin 69 olduğuna dikkat çekilen yanıtta, toplam liste içerisinde 14 kişinin baro levhasına kaydının bulunmadığı, 30 kişinin kaydının silindiği, üç kişinin vefat ettiği, 55 kişinin ise ayrılmak için dilekçe verdiği anlatıldı.

Yanıtta, Avukatlık Kanunu'nun 77. maddesinde aranan asgari avukat sayısı olan 2 binin altında olması nedeniyle baroya yazı yazıldığı anlatıldı.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

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