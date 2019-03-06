"İktidar, destekleri bir an evvel ödemenin gayreti içerisinde"

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün sayın Cumhurbaşkanımız mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız." dedi.

Pakdemirli, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2019 yılı ocak ve şubat ayları tarımsal desteklemeyle ilgili verilerin geçen aylarda açıkladığını hatırlattı.

Bugün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere müjdeler verdiğini hatırlatan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız. Şimdi diyebilirsiniz, 500 lira aldım, bin lira aldım, 5 bin lira aldım, yeterli değil ama hakikaten bu hükümet, bu iktidar şartlarını zorlayarak bu destekleri bir an evvel ödemenin gayreti içerisinde."