“İktidar Olursak Siyasi Ahlak Kanunu’nu Getireceğiz”

Son günlerde siyasi partilere yapılan saldırıları şiddetle kınadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Hepimiz siyaset yapıyoruz. Sadece CHP’liler değil. Siyasette en büyük hakem halktır. Siyasal partilerin temel hedefi de ülkeye huzuru barışı getirmek, ülkenin nasıl kalkınacağını halka anlatmaktır. Halkın tercihlerine her ortamda saygı duymamız gerekir. Hepimiz kendi politikalarımızı anlatarak, halkın önüne çıkarız. Halk kimi iktidara taşırsa başımızın üstünde yeri vardır. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Bu bağlamda son zamanlarda bazı siyasi kurumlara yapılan saldırıları şiddetle kınamak her siyasi partinin boynunun borcudur. İzmir’de yapılan saldırı, bir kadının hayatını kaybetmesi, bu sabah haberlerde vardı. Hani’de AK Parti’nin ilçe binasına yapılan saldırı, bunları kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız, fikirlerin yarışmasıdır. Kin, öfke, intikam duygusu değil” diye konuştu.

“Rüşvetçiyi korumak, rüşvetçiyle yan yana durmaktır”

10 bin dolar verilen siyasetçinin kim olduğunun halen açıklanmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, siyasetin kirlilikten arınması gerektiğini belirterek “Antepliler bizi iyi dinlesinler. 83 milyon vatandaşımız da iyi dinlesinler. Dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş TBMM’ye birinci hafta içinde Siyasi Ahlak Kanunu sevk etmektir. Bu millete borcum var. 27,5 yıl devlette çalıştım. Çok sayıda başbakan ile çalıştım. Bütçe nasıl yapılır, vergi nasıl toplanır, harcamalar nasıl yapılır? Bütün bunlara 27,5 yılımı verdim. Ne zaman genel başkan oldum, müfettiş ordusu görevlendirdiler, acaba Kılıçdaroğlu’nun açığını bulabilir miyim diye. Araştırın dedim. Boğazımdan aşağı haram girmedi ki. O nedenle bir şey bulamadılar. Siyasi Ahlak Kanunu’nu neden getireceğiz, siyaset kirlilikten arınmalı. Milletin vekilinin temiz olması lazım. Ankara’ya gidip, milletvekili sıfatını taşıyıp, ihale peşinde koşan milletvekili istemiyoruz. Temiz ahlaklı siyaseti Türkiye’ye getirmek zorundayız. Şu ülkenin geldiği hali görüyor musunuz? İktidar sahiplerine bakıyor musunuz? Kimin eli kimin cebinde belli mi? Bu ülkenin İçişleri Bakanı kalkar devletin televizyonunda ‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’. Kim bu siyasetçi? Kim veriyor, yeraltı dünyası, çeteler veriyor. Kim bu siyasetçi hala belli değil. Açıklamam savcıya söyleyeceğim, git savcıya. Meclis Başkanına söyledim. Kim bu adam çıkarın ortaya. Mektup yazmış güzel, cevap verin o zaman kim bu adam. Bir rüşvetçiyi korumak, rüşvetçiyle yan yana durmak demektir” ifadelerini kullandı.

