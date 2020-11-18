İktidar Vaka Artışını Kabul Etti Muhalefet Karantina İstedi

ANKARA - Türkiye’nin normalleşme dönemini sonlandırarak Corona virüsü salgını nedeniyle yasakları yeniden hayata geçirme kararıyla birlikte iktidar cephesi vakalarda ciddi artış olduğunu kabul etti. Muhalefet ise çalışan nüfus dahil 14 günlük sokağa çıkma yasağıyla karantina talep etti. Türkiye’de Corona virüsü salgınında son tabloyu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Buna göre, son 24 saatte 116 can kaybı yaşandı. Çarşamba günü itibariyle 11 bin 820 ölüm gerçekleşti. 4 bin 215 yeni hasta tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 424 bin 628 hasta olarak açıklandı. Geçtiğimiz aylarda muhalefet partilerinin “vaka sayısı doğru değil” tepkisi üzerine Koca, Corona virüsü salgınındaki her vaka hasta olmadığı için günlük tabloda açıklanan rakam ile vaka sayısı bilgisini paylaşmadıklarını söylemişti. Dolayısıyla Türkiye’de Corona virüsü salgınında kaç kişinin bu rahatsızlığa yakalandığı bilgisi resmen kamuoyuna duyurulmuyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgındaki vaka artış hızını düşürmek amacıyla yeniden kısmi sokağa çıkma yasağı gibi önlemleri hayata geçirme kararı ise tartışma yarattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı Hükümeti olarak Türkiye’nin sağlığı için ayırdıkları 77 milyar 615 milyon liralık bütçeyi savundu. Koca, Türkiye yerine dünya genelindeki vaka bilgisini paylaştı ve Türkiye’nin içinde bulunduğu dünyadaki durumu, “adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı” sözleriyle özetledi. Koca’nın aşı çalışmalarından umutlu olduğunu ifade etmesi ve salgında düşüş yaşanabilmesi için halka tedbirlere uyma çağrısında bulunması ise muhalefetçe yeterli bulunmadı. Corona virüsü salgınındaki gelişmeler bütçe görüşmelerine de damga vururken, muhalefet daha çözüme dönük kararlar alınmamasına ve sağlık çalışanları için “meslek hastalığı hakkı” tanınmamasına tepki gösterdi. Muhalefet, Erdoğan’ın kısmi yasaklama kararına karşı 14 gün boyunca herkes için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanarak genel karantina çağrısında bulundu. Muhalefet, 14 günlük karantinada ortaya bazı yeni vakalar çıkacak olsa da herkesin ev ortamında olacağı için buluşma olmaması halinde yeni vakaların dolayısıyla da salgının kontrol altına alınması gerektiği görüşünde.

CHP: Kesintisiz 14 günlük karantina uygulanmalı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sağlık Bakanı Koca’nın Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarını uygulayamadığını savunarak, acilen kesintisiz 14 günlük karantina kararı alınması gerektiğini belirtti. Fahrettin Koca’ya kamuoyuna karşı sorumlu hareket etme çağrısında bulunan Altay, “Bilim Kurulu ne önerdi? Bu öneri ne kadar kabul gördü? Bilimin emrettiğini Yürütme ve Yasama yapmıyorsa, bu 83 milyonun hayatıyla kumar oynanmaktır. Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanı arasına sıkışmış bir Sağlık Bakanı görevini doğru yapamaz. Bilim Kurulu’nun, hükümete neleri tavsiye ettiğini kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu vardır. Maalesef Bilim Kurulu’nun dinlenmemesi; sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmemesi; maske, aşı, ilaç ve test dağıtımındaki beceriksizlikler, karantina süreçlerinin doğru yönetilememesi bugün karşımıza çıkan vahim tabloyu doğurdu” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Sen bu işleri bilmezsin. Bu işleri bilenlere, Bilim Kurul’una ve Sağlık Bakanı'na bırak. İş adamlarıyla toplantı yapıp Bilim Kurulu kararlarını tırpanlama. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Gerekirse kesintisiz 14 gün karantina yapılsın. Bu arada büyük devlet olma özelliğini de göstererek kimseyi de aç açık bırakma” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye’nin kitlesel bağışıklığa geçtiğini; ancak bunun kamuoyundan saklandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın salgını kontrol altına alamadığını ve vaka tablosunu halktan gizlediğini kaydeden Antmen, “Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım itibariyle Türkiye’de şu ana kadar 11 bin 601 vatandaşımızın virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 417 bin 594 kişinin de bu hastalığa yakalandığı bilgisini paylaştı. Bu çok büyük bir yalan. Bu, çöken sağlık sistemi gerçeğinin saklanma çabasıdır. Corona virüsü nedeniyle şu ana kadar 40 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler tamamen yalan ve aldatmaca. Türkiye’de şu anda günlük vaka sayısı 50 bine dayanmış durumda. İktidar, salgını önleme konusunu eline yüzüne bulaştırmıştır” dedi. Antmen, “15 Kasım’da Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye’de 89 kişi öldü dedi. Oysa 15 Kasım’da sadece İstanbul’da 133 kişi virüsten hayatını kaybetti. Aynı gün Ankara’da 26, İzmir’de 37, Tekirdağ’da 10, Adana’da 5, Eskişehir ve Muğla’da 4, Antalya’da 2 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Yani Sağlık Bakanı’nın “Tüm Türkiye’de 89 kişi Covid-19 nedeni ile vefat etti” dediği 15 Kasım Pazar günü sadece 8 ilin bile toplam Covid-19 ölü sayısı 221 idi'' diyerek verilerdeki tutarsızlığa dikkat çekti.

İyi Parti: “14 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edin” İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık bütçesi görüşmelerine başlanmışken TBMM’deki grup konuşmasında Corona virüsü salgınında artık kontrol edilemez bir durum yaşandığını söyledi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı tedbirler için “yarım yamalak” değerlendirmesinde bulundu. Meral Akşener, “Pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Özellikle İstanbul’daki tablo tam bir felaket. Söz konusu olan vatandaşlarımızın canı. Burada başka hesaplar yapılmaz. Hele siyasi hesap hiç yapılmaz. Çok geç olmadan uzmanlara kulak verin. Akla, bilime kulak verin. Dün akşam açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine, hiç vakit kaybetmeden, 14 günlük, kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin” dedi. Bütçe görüşmelerinde İyi Parti Grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu da, salgınla mücadelede en ön safta olan sağlık çalışanları için yasal düzenleme yapılmamasına ve Sağlık Bakanı Koca’nın bu duruma ses çıkarmamasına tepki gösterdi.

Kabukcuoğlu, “Pandemide sağlık çalışanları 164 kadar şehit vermiştir, hepsini rahmetle anıyorum. On binlerce çalışan ise hastalığa yakalanmıştır. Gelin görün ki, müteahhitlere sonu gelmeyen rakamlarla kaynak aktarılırken, çok hakettikleri halde memlekete hizmet esnasında canını verenlere hükümet şehitlik unvanını vermekten kaçınmaktadır. Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarına ‘Bu hastalık meslek hastalığı’ da denilmemektedir. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personeline ‘şehit’ denilmesi veya meslek hastası sayılmaları hem onların motivasyonunu artıracak hem de bir hakkın teslimi olacaktır” dedi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican da “hasta sayısı vaka sayısı değildir” diyerek Sağlık Bakanı Koca’nın kamuoyuna Türkiye’de kaç vaka bulunduğunu açıklamamasına tepki gösterdi. HDP: “Pandemiyi fırsata dönüşme politikası yürütülüyor” HDP Grubu adına sağlık bütçesini yorumlayan Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Corona virüsü konusunda sağlık personeline meslek hastalığı hakkı tanınmamasını ve son alınan tedbirlerin yetersizliğini eleştirdi.

Eksik’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak “Sayın Bakan, nasıl ki Genel Başkanınız darbe girişimini Allah’ın bir lütfu gibi gördüyse, bakanlığınız da iktidarınızın bekasını öncelediği için, maalesef bu pandemiyi bir fırsata ve Allah’ın bir lütfuna dönüştürme politikası yürütüyor” eleştirisi dikkat çekti. Bu arada AKP’li Uğur Aydemir’in, muhalefet milletvekillerine “Tövbe de” diye seslendiği gözlendi. Sağlık Bakanı Koca: “Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Türkiye’nin 2021 yılı için sağlık bütçesini sunuşunda, “Kış aylarının gelmesiyle insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle, tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden kitlesel bulaşma dönemine geçti. İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda” şeklinde konuştu. Türkiye’nin güçlü olduğunu ileri sürdüğü sağlık alt yapısı ve fedakar sağlık personeliyle bu vaka artışıyla mücadele ettiğini belirten Koca, “Bu gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız” ifadesiyle halkın salgından kendisini koruması gerektiği mesajını verdi.