İktidar ve muhalefet partileri askeri harekâtı kınadı

Hristiyan Demokrat politikacı Brinkhaus, “Uluslararası hukuka aykırı saldırının kabul edilemeyeceğini” söyledi.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere askeri harekâtına Almanya'da tepkiler sürüyor. Alman meclisinde grubu bulunan iktidar ve muhafelet partilerinden Türkiye'nin askeri harekâtını kınayan açıklamalar geldi. Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Grup Başkanı Ralph Brinkhaus grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuka aykırı bu saldırıyı kabul edemeyeceğimiz bizim için çok açık” ifadesini kullandı. Brinkhaus, Türkiye'nin askeri operasyonu nedeniyle Almanya'da yaşayan Türk ve Kürt kökenliler arasında gerilimin tırmanması konusunda da uyarıda bulundu. Muhalefetteki Sol Parti'nin talebi ile Türkiye'nin askeri operasyonu Salı günü meclis genel kurulunun gündemine alındı. Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diğer bir ülkeyi “istila etmek” ile suçlayarak bunun “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Sol Parti, Alman Federal Meclisi'nden Türkiye'nin müttefiki olan "İslamcı milislerle” birlikte Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik askeri harekâtının "uluslararası hukuka aykırı” olarak nitelendirilerek "kınanmasını” talep ediyor. Bunun dışında Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması isteniyor. Mützenich: Erdoğan uluslararası hukuku ihlal ediyor CDU/CSU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich de Türkiye'nin askeri harekâtını sert sözlerle eleştirdi. "Türkiye Cumhurbaşkanı burada uluslararası hukuku ihlal ediyor” diyen Mützenich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “bir saldırı savaşının sorumlusu” olduğunu belirtti. Gelişmeleri "hiçbir şey yapmadan izlemeyeceklerini” kaydeden Mützenich, bu nedenle Alman hükümetinin tavrını ortaya koyarak Türkiye'nin tutumunu kınamasının ve silah ihracatının durdurulmasının ötesinde alınanabilecek önlemlere hazır olmasının önemli olduğunu vurguladı. Yeşiller partisi Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da Türkiye'nin askeri harekâtını eleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "bu saldırıya derhal son vererek, birliklerini çekmesini” talep eden Göring-Eckardt, burada "insani bir fekalate” neden olacak "uluslararası hukuka aykırı bir saldırı” söz konusu olduğunu söyledi. Bunun "derhal durdurulması” gerektiğini vurgulayan Yeşiller partili siyasetçi, Türkiye'ye Hermes kredilerinin askıya alınması gibi ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etti.