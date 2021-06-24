“İktidar Yaşam Tarzını İstediği Yere Çekmeye Çalışıyor”

Corona virüsü salgınına karşı kademeli normalleşme adımları çerçevesinde müzik kısıtlamasının gece yarısına çekildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarına tepkiler sürüyor. VOA Türkçe’ye konuşan Redd grubu gitaristi Güneş Duru, “İktidarın kültür-sanat ve müzikle olan ilişkisini gösteren bir şey bu, pandemi ile keşfettiğimiz bir şey değil. Mevcut iktidar yaşam biçiminin sadece kendisinin ve etrafındakiler gibi olduğunu düşünüyor. Türkiye’deki yaşam biçimini, kendi istediği yere doğru çekmeye çalışıyor” dedi. Ekonomik krizin olduğu bir ortamda, müzik sektörünün ayağa kalkma sürecinin desteksiz olamayacağını söyleyen Duru, “Konserlere saat sınırlaması koymak yerine biz bu sektörü tekrar nasıl ayağa kaldırabiliriz, müzisyenlerin ruhuna tekrar nasıl dokunabiliriz, onları tekrar rahat ve üretebilir bir hale nasıl getirebiliriz diye düşünülmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Müzik sınırının saat 24.00’e çekilmesi iktidarın kültür-sanat ve müzikle olan ilişkisini gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzikli yerlerin saat 24.00’e kadar açık olacağı açıklamasını ideolojik bulduğunu ifade eden Güneş Duru, sözlerine şöyle devam etti: “Bazı iyimser arkadaşların, ülke bu kadar kötü durumdayken önce müzisyenleri mi düşüneceğiz. Fabrikatörler var, ekonomi var. Bütün bu sektörlerdeki sorunları önce bir aşalım arkasından müzik meselesini çözeriz gibi bir algısı olmuştu. Ancak cumhurbaşkanının, yaptığı son açıklamada durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Filmi geriye sararsak, meselenin aslında ideolojik olduğunu net olarak hepimiz görüyoruz. İktidarın kültür sanatla ve müzikle olan ilişkisini gösteren bir şey bu. Pandemi ile keşfettiğimiz bir şey değil.”

“Kademeli normalleşme bütün sektörlerde eşit şekilde uygulanmadı”

Kademeli normalleşme bütün sektörlerde eşit şekilde uygulansaydı buna bir itirazlarının olmayacağını kaydeden Duru, “Biz bütünüyle kademeli açılmayı ya da tam açılmayı eğer bütün sektörler olarak yaşasaydık o zaman itirazımız olmazdı. Müzisyenler yine altı ay daha para kazanmadan bir şekilde idare etmeye çalışırlardı. Ama hem bunu yapmıyorsunuz, hem destek vermiyorsunuz hem de 16 ay sonra söylediğiniz ilk şey kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi oluyor” diye konuştu.

“Yardım yapamadık, mekanları açamadık; bari aşı verelim dediler”

Aşılamada risk faktörü açısından önceliği olanlardan daha önce aşı olmalarına da anlama veremediğini ifade eden Duru, şunları söyledi: “Bence bizlere ağzımıza bir parmak bal çalmak için aşı yapıldı. Dinleyicimiz aşılanmadan niye önce biz aşılandık bunu çok anlayamadım. Bence yardım yapamadık, mekanları açamadık bari aşı verelim dediler.”

“Ekonomik kriz varken bir sektörün ayağa kalkma süreci desteksiz olamaz”

1 Temmuz’da kendilerini daha kötü bir manzaranın beklediğine dikkat çeken Duru, sözlerine şöyle açıklık getirdi: “1 Temmuz’da açılma sonrası herkes konser yapmak istiyor ama bilet fiyatları çok yüksek. Programa baktığımızda her gün birileri, bir yerlerde çalıyor. Bu konserlere kim gidecek kaç kişi gidebilecek? Böyle bir ekonomik kriz varken bir sektörün ayağa kalkma süreci desteksiz olamaz. Burada yerel yönetimlerin ve Kültür Bakanlığı’nın yoğun bir destek vermesi gerekiyor. Bu konserlerde saat sınırlaması koymaktansa biz bu sektörü tekrar nasıl ayağa kaldırırız, müzisyenlerin ruhuna tekrar nasıl dokunabiliriz onları tekrar rahat, üretebilir bir hale nasıl getirebilirizin düşünülmesi gerekiyor. Ayrıca bu süreçte batma olasılığı olan ki o olacaktır, organizatörler, menajerler, yapımcılar ve müzisyenlerin batmaması için daha ideal koşullar oluşturmak gerekiyor.”

“Pandeminin yol açtığı psikolojik sıkıntı kültür-sanatla aşılabilir”

İnsanların pandeminin yol açtığı sıkıntıları ancak kültür-sanatla aşabileceğine vurgu yapan Duru, “İlkokul öğrencisinden üniversitesi öğrencisine kadar iki yıldır hepimiz bu iç mekanlarda çok bunaldık. Bu süreç psikolojik olarak bence ancak kültür ve sanatla aşılabilir. Eğer siz toplum sağlığını düşünüyorsanız evet aşılayın ama bir taraftan da kültür sanat aktivitelerini arttırın.

“Türkiye günü kurtaracak çözümlerle ilerlemeyi tercih etti; sektörün içinde bulunduğu kriz, tükenmişlik ve intiharlar görmezden gelindi”

Bazı ülkelerde müzik sektörünün pandemi sürecini daha kolay atlatabilmesi adına formüller geliştirildiğini kaydeden müzisyen, Türkiye’nin ise süreç ile alakalı bir öngörüsü olmadığını ve tamamen günü kurtaracak çözümlerle ilerlemeye çalışmasının, müzik sektörünü çok daha olumsuz etkilediğini ifade etti. Duru, “Bu süreçte bazı ülkeler üzerlerindeki şaşkınlığı atmak için birtakım formüller geliştirdi. Türkiye ise bu formülleri geliştirmede içinde bulunduğumuz koşulların ve durumun ne kadar uzun sürebileceğini ne kadar vahim olabileceğini ilişkin bir ön görüsü olmadan günü kurtaran çözümlerle ilerlemeyi tercih etti. Böyle olunca da en son akla gelen, ideolojik olarak zaten iktidarın belirgin bir duruş ve mesafesi olan sektöre karşı herhangi bir yardım yapılmadı. Bu sektörün içinde bulunduğu kriz, tükenmişlik, intiharlar görmezden gelindi”dedi.

Redd gitaristi Duru, müzik sektöründe sendikal bir yapı yerine farklı müzik birliklerinin olmasının sektördeki sıkıntıların çözümü noktasında etkili tutum sergilenememesine yol açtığını da sözlerine ekledi.

