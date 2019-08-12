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"İktidarda AK Parti olmasaydı, çoktan Suriye sınırında o terör devleti kurulmuş olacaktı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 20:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin: - "İktidarda AK Parti olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yönetiminde olmasaydı, şimdi çoktan Suriye sınırında o terör devleti kurulmuş olacaktı"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "İktidarda AK Parti olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yönetiminde olmasaydı, şimdi çoktan Suriye sınırında o terör devleti kurulmuş olacaktı." dedi.

Şahin, partisince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma programında, milli ve dini bayramların, birlikte yaşamayı sağlayan değerler olduğunu hatırlattı.

"Öze dönüş" adın, birtakım adımların atıldığını dile getiren Şahin, "Milli uçan otomobil, Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Yakın bir zamanda da seri üretime geçmesi beklentisi var. Silahlı insansız hava aracı ve insansız hava araçlarını yapan bir firma. Selçuk Bayraktar ve arkadaşları bu alanda çok önemli işler yapıyor. Bu uçan otomobilin ismine 'Cezeri' ismini verdiler. Bu, öze dönüşle ilgili beni heyecanlandıran bir adım olduğu için paylaştım. Umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yok. İslam dünyası yeniden ayağa kalkacaksa, yeniden her alanda önderliği ele geçirecekse bu yine Müslüman Türklerin öncülüğünde gerçekleşecektir." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ve onunla birlikte hareket eden ülkelerin bir terör devleti kurmak için çalıştığını anlatan Şahin, bu ülkelerin her türlü silah, araç ve gereçleri terör örgütlerine verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini belirtti.

"Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi her sefer aldatmış ve her seferinde yarı yolda bırakmıştır." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"İktidarda AK Parti olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yönetiminde olmasaydı, şimdi çoktan Suriye sınırında o terör devleti kurulmuş olacaktı. Türkiye'nin AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bunu bildikleri için Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye istiyorlar. Çünkü onların her dediğini yapacak bir yönetici olsun istiyorlar. Ülkemiz, tüm milli menfaatlerini korumak için cesur ve kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Tüm darbe girişimleri, Gezi eylemleri, ekonomik ambargoların tamamı AK Parti'nin önünü kesmek ve Tayyip Erdoğan'ı Türkiye yönetiminden uzaklaştırmak için ama hiçbirinde başarılı olamadılar. Yine olamayacaklar. Hatta şimdi uzun yıllar partiyi kurarken birlikte hareket ettiğimiz, açıklamalarını gazetelerde okuduğumuz bazı arkadaşlarımız var. Bir tanesi istifa etti. Çekildi partiden. Parti kurma çalışmaları içerisindeymiş. Böyle bir yola tevessül etmemelerini diliyorum, temenni ediyorum eski arkadaşlarımıza..."

Seçimlerin geride kaldığını ifade eden Şahin, kısa zamanda enflasyon ve faiz oranlarının da tek haneli rakamlara ineceğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin Karabük Recep Tayyip Erdoğan

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