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"İktidarda kalma derdimiz yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin: - "Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim etmeyeceğiz" - "Önceliğimiz ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız" - "İktidarı seçilen hükümete devredeceğiz" - "Meydanlara ineceğiz. Protesto eden göstericilerle oturup, görüşlerini almak istiyoruz" - "İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında" - "Göstericiler korumamız altındadır ancak başkalarının özgürlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz"

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılanması amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, Sudan'ın başkenti Hartum'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zeynelabidin, "Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberlerini doğrulayan Zeynelabidin, "(Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında." dedi.

Zeynelabidin, ülkenin ufkunun tıkandığını hissettiklerini bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Sudan'da ordunun yönetime el koyması konusunda uluslararası ülkelerden gelen tepkilerin pozitif yönde olduğunun altını çizen Zeynelabidin, Ömer el-Beşir rejiminden sembol isimlerin hepsinin tutuklandığını kaydetti.

Zeynelabidin, iktidarı seçilen hükümete devredeceklerini kaydederek, "Önceliğimiz ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız." diye konuştu.

Zeynelabidin, şöyle devam etti:

"Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz. 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak. Meydanlara ineceğiz. Protesto eden göstericilerle oturup, görüşlerini almak istiyoruz."

Zeynelabidin, göstericilerin koruma atlında olduğunu ancak başkalarının özgürlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Savunma bakanının silahlı kuvvetlerden olacağını, içişleri bakanını ise konseyin belirleyeceğini ifade eden Zeynelabidin, "Darbeci değiliz, halka ihanet etmeyeceğiz." dedi.

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