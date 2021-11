İktidardaki Demokratlar Virginia'da Seçimi Kaybetti

ABD’nin Virginia eyaletinde yapılan valilik seçimini Cumhuriyetçi parti adayı Glenn Youngkin kazandı. Demokrat aday Terry McAuliffe yüzde 48 oy alırken Youngkin yüzde 51 oy alarak seçimden galip çıktı. Bu sonuç önümüzdeki yıl ABD’de yapılacak yarı dönem kongre seçimleri açısından da önemli bir gösterge olma özelliği taşıyor.

Geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde, Başkan Joe Biden’ın Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a karşı yüzde 10 farkla kazandığı Virginia’da, valilik seçiminde Donald Trump’a yakın bir isim olan Glenn Youngkin’in kazanması Demokrat parti kesiminde de bir şok etkisi yarattı.

Associated Haber Ajansı’nın anketine göre Virginia seçmenleri oy verirken birinci sırada ekonomi ikinci sırada salgın yönetimi üçüncü sırada da adayların eğitim konusundaki vaadlerini göz önüne aldılar.

Valilik seçimi yapılan bir başka eyalet New Jersey’de de yarış tam anlamıyla başa baş devam ediyor. Eyalette şu ana kadar oyların yüzde 84’ü sayılmış durumda. Her iki aday da yüzde 49,6 oranında oy almış görünürken aradaki fark 100 oyu dahi bulmuyor. New Jersey’de son oy sayılana kadar seçimin sonucu belli olmayacak gibi bir durum hakim.

ABD’de çeşitli eyaletlerde seçmenler ayrıca Kongre’de boşalan 3 koltuk için de oy kullandı. Buna görre Ohio’da 11. Bölge’de seçimi Demokrat aday Shontel Brown, 15. Bölge’de Cumhuriyetçi aday Mike Carey kazandı. Florida’da yapılan seçimdeyse henüz oy sayımı sürerken kazanan aday belli olmuş değil.