"İktidarın tarım politikası iflas etmiştir"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidarın tarım politikasının iflas ettiğini öne sürerek, "Aracıya, tüccara, ithalatçıya kazandıran AKP iktidarı çiftçiyi yoksullaştırmış ve göç etmeye zorlamıştır." dedi.

Keven, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iktidarın çiftçi, köylü ve işçiyi umursamadığını ve sorunlarıyla baş başa bıraktığını savundu.

Özelleştirmeleri kurtuluş gibi gören ve gösteren siyasi anlayışın ülkeyi krize sürüklediğini iddia eden Keven, özelleştirilen 4 şeker fabrikasının devrinin halen yapılmadığını belirtti.

"Özelleştirme balonu iktidarın elinde patladı." diyen Keven, "Ekonomi yolunda" denilse bile ülke gerçeklerinin ortada olduğunu söyledi.

AK Parti'nin ülke tarımını ithalata boğduğunu ileri süren Keven, şöyle konuştu:

"Bu iktidarın tarım politikası iflas etmiştir. Aracıya, tüccara, ithalatçıya kazandıran AKP iktidarı çiftçiyi yoksullaştırmış ve göç etmeye zorlamıştır. Çünkü saray için çiftçinin emeği bir anlam ifade etmiyor. Çünkü sarayın sofrasında 'liçi meyvesi, ejder meyveli smoothie' var çiftçinin sofrasında ise 'kuru peynir, ekmek, soğan' var.

Ülkemiz hayvancılığı da her geçen gün daha çok ithalata mahkum hale getiriliyor. 2010 yılından bu yana 6 milyon 600 bin baş hayvan ithal edildi. Yerli üretici ithalat ile baş etmeye çalışırken halkımızda ithal hayvanlardan bulaşan hastalıklarla mücadele ediyor."

