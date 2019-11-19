İktidarla Muhalefet Arasında ‘Emekli Maaşı’ Gerilimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında emekliler konusunda yaşanan polemikte 847 bin kişiye 1000 lira altında maaş verildiği bilgisi tansiyonu yükseltti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün emeklilere insani yaşam koşulları altında maaşlar ödendiği görüşünü koruyarak, bu çerçevede 847 bin kişiye asgari ücretten de düşük şekilde 1000 lira altında maaş verildiği bilgisini yineledi. Ancak Erdoğan, AKP grup toplantısındaki konuşmasında, ekonomik tabloyla ilgili CHP’nin yönelttiği eleştirileri reddetti. Bugün TBMM’de iktidar ile muhalefet arasındaki ekonomiyle ilgili polemikte ilk önce Erdoğan kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun emeklilerle ilgili açıklamaları için “yalan” olduğu görüşünü belirterek, “Buradan, tıpkı bir ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum, Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız bin lirayı, 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. Bay Kemal, sen hala oradasın. Gel, gel buralara bir gel” dedi.

Bugünkü Türkiye'de emekliler ilgili gayet iyi şartlar bulunduğunu anlatan Erdoğan, “Güya şark kurnazlığı yaparak hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını, her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor. Halbuki ortada, tek bir emekli maaşının birden fazla hak sahibi arasında paylaştırılması vardır. Maalesef bunların her işi böyle. Hakikatleri anlatmak yerine, eğerek, bükerek, çarpıtarak, hatta çoğu defa yalan ve iftiradan da kaçınmayarak, gözünün içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyorlar. Milletimiz de işte bunun için, ne yaparlarsa yapsınlar, hangi taklayı atarlarsa atsınlar, kendilerini yüzde 25'in üzerine çıkarmıyor. Buna rağmen ders çıkartıp dürüstçe, delikanlıca, mertçe siyaset yapmaya yönelmiyorlar. Biz, Allah ömür verdikçe milletimize hizmet etmeye, eser ortaya koymaya, mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu. “Bay Kemal olmak kolay değil” Buna karşın Kılıçdaroğlu , “Bay Kemal vatanını ve milletini seven birisidir. Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Bay Kemal olmak için rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmeyeceksin. Bay Kemal olmak için mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bay Kemal olmak kolay değildir. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. İnsani düzeye çıkardık diyor emeklilerin durumunu. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. Hangi refahtan söz ediyorsun sen? Ayda 1000 liranın altında aylık alan emekli, dul ve yetim sayısı 847 bin 643 kişi. Erdoğan şunu unutmasın ben doğruları söylüyorum senin çevredekiler seni kandırıyor. 2 bin 58 liranın altında aylık alanlar 6 milyon 850 bin 513 kişi” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, AKP içerisindeki milliyetçi çizgideki vatandaşlara da seslenerek, bu kişilerden ekonomik tabloyu sorgulamalarını istedi. Kılıçdaroğlu, “Geniş tanımıyla 8 milyonu aşkın işsiz var. Vatandaş vergisini veriyor para nereye gidiyor? AK Parti'li ülkücü kardeşlerime söylüyorum. Türkiye'nin AK Parti döneminde Londra'daki bir avuç tefeciye ödediği faiz 173 milyar dolar. Bir de 20 milyar dolarlık Tank Palet Fabrikası'nı düşünün. Bunların hiçbirisi vatansever değil. 82 milyonu perişan ediyorsunuz bir avuç insanı zengin etmek için. Söylediklerinin tamamı yalan. Benim söylediklerimin tamamı doğru” dedi. “Kılıçdaroğlu tank palet fabrikasıyla ilgili yalan söylüyor” Öte yandan Erdoğan parti grup toplantısında, CHP’nin uzun süredir iktidarı “vatana ihanet” ile de suçladığı tank palet fabrikasının Katar’a devredilmesiyle ilgili eleştirilere de tepki gösterdi. Erdoğan, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’ndaki işletme devri hakkıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun kasıtlı olarak yalan söylediğini savundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu yalan söylemekle suçlarken, Katar’a fabrika devri yapılmasını kabul etti ancak bunun satış olmaması nedeniyle CHP’nin haksız olduğunu şu sözlerle savundu:

“Ben izah ettim, parti sözcüm de izah etti. Arkadaşlarımız defalarca bilgileri, belgeleri kamuoyuyla paylaştılar. Savunma Bakanlığımız detaylı bir açıklama yaptı. Bugün buradan tekrar açıklıyorum, bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını, bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği; yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Bu süreçte 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği, bu anlaşmanın kayıtları içerisinde de ayrıca vardır. TCHP Genel Başkanı, halen Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor. Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK'yı batırmak olan birisinin böyle bir işlemi anlamasını beklemenin zor olduğunun elbette farkındayız. Onun için dün Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Bu konuyu Sayın Genel Başkan’a, ilkokul bile değil tıpkı anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar, bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak, görüntüsüz anlamayabilir.”

Kılıçdaroğlu: “Fabrika peşkeş çekildi” CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan’ın fabrikayla ilgili sözlerine CHP’nin satış demediğini zaten karşılığında para dahi alınmaksızın fabrikayı 25 yıllığına devretmeyi eleştirdiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Satılmadı doğru, zaten biz 'Peşkeş çekildi' diyoruz. Satılsa para alacaksın, kiraya versen para alacaksın. 'Peşkeş çekildi' diyoruz. Bedava verildi. 20 milyar dolarlık fabrika 25 yıllığına bedava verildi. 1 milyon 800 bin metrekarelik araziyi versen dünyanın parasını alırsın. Telekom'u kaça kiraladın? 6,5 milyar dolara. O da geçiciydi, satılmadı Telekom. 6,5 milyar dolara kiraladılar, parayı aldı. 25 yıllığına işletme hakkını veriyorsun Telekom gibi, karşılığında bir lira bile alınmıyor. Birileri bir şeyler almış tabii, kesin o. Birilerinin bankada, yurt dışında hesaplarına para yatmış olabilir, o da kesin. Kesin olmasa benim mal varlığımı otur araştır, araştırmazsan namertsin diyebiliyor musun? (Erdoğan’a) diyemiyorsun” diye konuştu.