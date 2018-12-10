İktisadi Dayanışma 35 yaşında

Muhasebe mesleği, 13 Haziran 1989 yılına kadar yasası olmayan, herkesin kolaylıkla yapabildiğini düşündüğü örgütsüz bir meslekti. Örgütlenme anlamında sadece Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ve Yüksek Ticaretliler Derneği'nin kendi imkanlarını kullanarak büyük özverili çalışmaları neticesinde, bugünlere kadar gelmesinde katkıları olmuştur. İktisadi Dayanışma 1982 yılında mesleğin sorunlarını dile getiren, mesleğin örgütlenmesi için mesleki bir basının olması gerektiğini düşünerek yola çıktı. 1999 yılına kadar yazılı basın olarak Türkiye'yi karış karış gezerek lobi faaliyetlerinin yürütülmesine, meslek mensuplarıyla birebir görüşerek, derneklerin Türkiye genelinde şubeleşmesine, yasanın oluşmasına, kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte, 1999 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek mesleki haber ajansını internet ortamına taşıyarak, mevzuat konusunda meslek mensuplarına hizmet vermeye başladık.

Günümüze gelindiğinde, bugün Türkiye'nin önde gelen birçok kamu kurum ve kuruluşlarına, özel şirketlere, odalara, derneklere ve meslek mensuplarına mevzuat ve haber alanında hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Her geçen gün teknolojik altyapımızı geliştirerek abonelerimize daha iyi hizmet vermek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kadromuzda bulunan profesyonel çalışanlarımız ve mesleki camiayla oluşturduğumuz sinerji ile emin adımlarla her geçen büyümeye devam ediyoruz.

Bugünlere gelmemizde bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, oda ve dernek başkanlarımıza ve meslek mensuplarına sonsuz teşekkürlerimizi sunar, 35. Yıldönümüzde yanımızda olan bizleri yalnız bırakamayan eş, dostlarımıza (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler - Yeminli Mali Müşavirler), Usta sanatçı sayın Fatoş Koçarslan' (Türk sanat Müziği Sanatçısı) teşekkürü bir borç biliriz.

