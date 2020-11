İktisatçı Akman: Erdoğan reformlar için Bahçeli’den uzaklaşabilir

"Elbette dolar bugün daha iyi bir seviyede olurdu"

Arınç'ın konuşmasıyla rafa kaldırılan bazı reformlar gerçekleşmiş olsaydı, bugün dolar yeniden yükselişe geçer miydi?

Doların bu durumda olmasının altında yatan yapısal ve ciddi ekonomik sebepler var. Borçluyuz, borçların vadesi dolmak üzere… Meseleleri kalıcı olarak çözmek için önce siyasi ortamın normalleşmesi şart. Yargıyla ilgili reformlar hayata geçirilmiş olsaydı, elbette dolar bugün daha iyi bir seviyede olurdu. Ancak tabii ki tek çözüm bu değil. Ekonomik olarak da atılması gereken çok adım var.

Az önce ekonomik krizin derinleşmesi durumunda Bahçeli'nin, ittifaktan çekilebileceğini söylediniz. Bir erken seçim ihtimalinden mi bahsediyorsunuz?

Yakın zamana kadar erken seçim ihtimali görmüyordum. Ancak şu an her şey çok karıştı. Ekonomi çığrından çıkar ve sürdürülemez hale gelirse, Bahçeli'nin kendisi bile ülkeyi erken seçime götürebilir. Ya da tam tersine Erdoğan, Bahçeli'den uzaklaşmak ve reformları gerçekleştirmek için erken seçim isteyebilir. Şu andan itibaren Türkiye'de her şey olabilir diye düşünmek lazım.