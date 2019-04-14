İKTİSATÇI-YAZAR MUSTAFA SÖNMEZ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece gözaltına alınan Sönmez'in buradaki işlemleri tamamlandı. Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan Sönmez, serbest bırakıldı.
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-Sönmez'in adliye çıkışındaki açıklaması
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