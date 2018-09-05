İKÜ 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde

İSTANBUL, (DHA)- 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki sponsoru İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), bienal odağında sekiz temadan biri olan "Akdeniz ve Göç" konusunu mercek altına alarak temayı iki farklı başlıkta işleyecek.

22 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu’ndaki altı mekana yayılarak birçok projeye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki tasarım sponsoru, İstanbul Kültür Üniversitesi oldu. Altı hafta boyunca devam edecek bienalin teması da "Okullar Okulu" olarak belirlendi. Bienal odağında sekiz temadan biri olan “Akdeniz ve Göç” konusunu mercek altına alan İKÜ, ilgili temayı iki farklı başlıkta işleyecek. İki başlıktan biri olan “Dünya Okulu”nu Beyoğlu’nda bulunan Arter’de, bir diğeri olan “Uydu ve Mekan”ı da İKÜ’de gerçekleştirilecek atölyelerde ele alınacak.

ETKİNLİK, DÜZENLENECEK PANELLE AÇILACAK

İKÜ 2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali Etkinlikleri, 24 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Göçün Kültürü/Kültürün Göçü temasıyla alanında önemli isimlerin de katılımıyla düzenlenecek bir panelle açılacak. Panel programında İGAM İltica ve Göç Çalışmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. İpek Akpınar da hazır bulunacak. Panelin ardından İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (STF) ile Mimarlık Fakültesi’nin sergileri ziyarete açılacak.