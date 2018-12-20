İKÜ, 53 akademik personeline BİLSAP ödülü verdi

Selin GÜRSEL ? Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Ödül Töreni?ni gerçekleştirdi. 53 akademik personel toplamda 87 ödül aldı.

İKÜ, üniversite rektörlüğü himayesinde yer alan Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı?nın (BİLSAP) ödül törenini düzenledi. 2017?de hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan çalışmalarıyla bilime, eğitime, topluma ve sanata katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi.

Program İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel?in açılış konuşmasıyla başladı. Programa katılamayan İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver?in mesajı okundu. İKÜ Çoksesli Korosu?nun kısa dinletisi ardından en genç akademisyen olarak ödül alan Hukuk Fakültesi, Araştırma Görevlisi Egemen Esen konuşma yaptı. Ardından akademisyenlere ödülleri takdim edildi.

53 AKADEMİK PERSONELE 87 ÖDÜL

Törenin açılış konuşmasını yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, ?BİLSAP kapsamında bugün 3 kitap, 71 makale, 4 uluslararası ve 7 ulusal olmak üzere toplam 11 araştırma projesi, 1 uluslararası ve 1 ulusal olmak üzere 2 adet patent teşvik ödülü almaya hak kazanan 53 akademik personelimize toplam 87 adet bilimsel ve sanatsal faaliyet bağlamında ödül verilecek? dedi.

?ULUSLARARASI 6 ÇALIŞMA BU ÖDÜLÜ ALIYORUM?

Fizik Bölümü Başkanı, atom molekül alanında çalışmalar yapan ve en kıdemli akademisyen olarak ödül alan Prof. Dr. Sevim Akyüz, ?Ben moleküllerin etkileşmelerini inceliyorum. Moleküler modelleme yapıyorum. İlaç tasarımı konusunda da çalışmalarım var. Uluslararası düzeyde farklı konularda yapmış olduğum deneysel ve teorik 6 çalışma nedeniyle bugün bu ödülü alıyorum. İKÜ, sürekli olarak yurt dışı yayınları, patentleri, projeleri ve araştırmayı destekleyen bir üniversite? diye konuştu.

Tören dahilinde en genç akademik personel olarak ödül alan Araştırma Görevlisi Egemen Esen, ?Hukuk fakültesinde akademik faaliyetlerime devam ediyorum. Hukuk Fakültemizin hakemli dergisinde marka haklarına ilişkin bir çalışma yapmıştım. Bu ödüle hak kazanan en genç akademisyen oldum. Yolun çok başında bir akademisyen olarak oldukça heyecanlıyım. Bu benim motivasyonumu arttıran teşvik edici bir ödül olduğu için de mutluyum? dedi.



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