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İKÜ Basın Ekspres Yerleşkesi'ne iç mekan tasarımı ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

İKÜ Mimarlık Fakültesi, Türk iç mimar ve mimarların yarıştığı ArchIST Awards For Interior Design 2019'da, "Eğitim ve Kültür Yapıları" kategorisinde ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi, iç mekan tasarımlarının yarıştığı ArchIST Awards For Interior Design 2019'da, Basın Ekspres Yerleşkesinin tasarımıyla ödül aldı.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı başlıklarda toplam 7 kategoride ödüllerin dağıtıldığı yarışmaya, Basın Ekspres Yerleşkesinin tasarımıyla katılan İKÜ Mimarlık Fakültesi, "Eğitim ve Kültür Yapıları" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Türk iç mimar ve mimarların yarıştığı iç mekan tasarım yarışması olan ArchIST 2019 ile Türkiye'de mekan tasarımı yapan mimarların uluslararası düzeyde başarılı projelerinin ödüllendirilmesi ve yaratıcı isimlerin önünün açılması hedefleniyor.

- "Önceliğimiz öğrencilerimizin mutluluğuydu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Usta, aldıkları ödülden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Tasarım ödüllü binamızda yer alan tüm koridorları, derslikleri, kütüphaneleri, kafeteryaları ve çalışma alanlarını tasarlarken önceliğimiz öğrencilerimizin mutluluğu ve fiziksel konforu oldu. İki blok ve 10 kattan oluşan binamızı, üniversitemizin vizyonu ve misyonunu da içine katarak bir eğitim ve kültür yuvasına dönüştürdük. ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin yer aldığı yerleşke içinde birçok alanda nişler oluşturduklarını kaydeden Usta, bu dokunuşların mekanları kişiselleştirdiğini bildirdi.

Usta, "Uygulama bir yıl sürdü. Tasarım sürecinde ustalarla birlikte üç boyutlu çizimler yaptık ve disiplinli bir şekilde çalıştık. Yaptığımız işin iyi olduğunu biliyorduk, ödülle taçlanması da tasarıma ayrı bir değer kattı." değerlendirmesinde bulundu.

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