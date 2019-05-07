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İKÜ, insana saygı ödülüne layık görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:43 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), online istihdam platformu Kariyer.net tarafından bu yıl 18’inci kez verilen ’İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldüİnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında bu yıl 18’inci kez verilen "Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri”, sahiplerini buldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), online istihdam platformu Kariyer.net tarafından bu yıl 18’inci kez verilen ’İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü
İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında bu yıl 18’inci kez verilen "Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri”, sahiplerini buldu. İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra en çok başvuru alan ve en çok istihdam sağlayan firmaların da ödüllendirildiği zirve, bu yıl “Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları” teması ile Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi.
Kariyer.net’in 20’nci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ödül töreninde İstanbul Kültür Üniversitesi de (İKÜ) 20 bini aşkın işveren arasında İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Başvuru adedi, adaya özel başvuru cevaplama oranı, ortalama cevaplama süresi gibi kriterler göz önünde bulundurularak verilen İnsana Saygı Ödülleri’nü almaya hak kazanan firmalar, tüm adayların Kariyer.net üzerinden verdiği oylarla belirlendi.

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