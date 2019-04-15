İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri sahiplerini buluyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Kariyer Onursal Ödülleri, 22 Nisan akşamı sahiplerini bulacak. Ünlü isimlerin 40 farklı kategoride ödül alacağı gecenin geliri ise Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlanacak.

İKÜ Kariyer Kulübü tarafından organize edilen ve geliri bu yıl “Yüzümle Mutluyum Derneği”ne bağışlanacak “Kariyer Onursal Ödülleri: Yüzümle Mutluyum”, 22 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek organizasyonda, ünlü isimler 40 farklı kategoride ödül alacak. İKÜ Ataköy Yerleşkesinde yer alan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek tören saat 19.30’da başlayacak.

Gecede ödül alacak isimler

Gecede ödül alacak isimlerden ve kategorilerden bazıları şöyle sıralanıyor; “Yılın en beğenilen kitabı” Yılmaz Özdil

