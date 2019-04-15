İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri üçüncü kez sahiplerini bulacak

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Kulübü tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Kariyer Onursal Ödülleri, 22 Nisan Pazartesi akşamı sahiplerini bulacak. Ünlü isimlerin 40 farklı kategoride ödül alacağı gecenin geliri ise Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlanacak.

ÖDÜL ALACAK İSİMLER

“Kariyer Onursal Ödülleri: Yüzümle Mutluyum” organizasyonunda ünlü isimler 40 farklı kategoride ödül alacak. Gecede ödül alacak isimler ve kategorilerden bazıları şöyle sıralanıyor:

“Yılın en beğenilen kitabı” Yılmaz Özdil

