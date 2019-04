İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu

‘Kariyer Onur Ödülü’ Grup Gündoğarken’in oldu

Açılış konuşmalarının ardından ödüller sahiplerini buldu. Gecede, ‘Yaşam Boyu Onur’ ödülünü oyuncu Müjdat Gezen, ‘Yılın En Beğenilen Kitabı’ ödülünü Mustafa Kemal kitabıyla Yılmaz Özdil, ‘Kariyer Onur Ödülünü’ Grup Gündoğarken, ‘Yılın En Beğenilen Erkek Sanatçısı’ ödülünü Gökhan Türkmen aldı.

Berkay Hardal: “Ödülü, farklılığıyla gurur duyan herkes için alıyorum”

“Yılın en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusu” ödülünü alan Berkay Hardal, törendeki konuşmasında, “Bu özel geceye katıldığım için çok gururluyum. Bu gece benim için çok anlamlı. Bu benim ilk ödülüm. Bunu sizinle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Ödülü farklılığıyla gurur duyan ve yüzüyle mutlu olan herkes için alıyorum” dedi.

“Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu” ödülünü alan Eda Ece, “Bu gece en beğenilen olarak ödülümü aldım ancak Yüzümle Mutluyum Derneği’nin çalışmalarını görünce bu ödülü ben size vermek istiyorum. Çok güzel çalışmalar gerçekleştirilmiş. Ben de bundan sonra yanınızda olmayı çok isterim” diye konuştu.

Şevval Sam: “Farklılıklarımızın hayatımızı nasıl zenginleştirdiğini fark etmeliyiz”

“Kariyer Müzik Ödülü”nü alan Şevval Sam ise törendeki konuşmasında, “Farklılıklardan bahsediyorsak, özellikle Türkiye’de bu konuda çok zenginiz. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Faklılıkların kabulünü hayatın her alanına taşımalıyız ve bu farklılıklarımızın hayatımızı nasıl zenginleştirdiğini fark etmeliyiz. Bu anlamda Yüzümle Mutluyum Derneği, sistemin empoze ettiği güzellik kavramını kıracak bir misyon taşıyor” ifadelerinde bulundu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları tam kadro ödüllerini aldı

Gecede, ‘Yılın En Beğenilen Çifti’ Uraz- Melis Kaygılaroğlu seçildi. Eşinin tiyatro oyunu sebebiyle gelemediğini belirten Kaygılaroğlu, ödülü almak için sahneye kayınpederi ile çıkınca salondaki kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. ‘Yılın En Beğenilen Tiyatro Topluluğu’ ödülünü alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin oyuncuları ise törene tam kadro katılarak, ödülün kendileri için ilk olması sebebiyle ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Törende ödül alan diğer isimler ise şöyle sıralandı; ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu’ ödülü Berkay Hardal’, ‘Yılın En Beğenilen Erkek Tiyatro Sanatçısı’, Dost Elver’, ‘Yılın En Başarılı İş Adamı’ Erbakan Malkoç’, ‘Yılın En Beğenilen Spor Programı’ Spor Manşet, ‘Yılın En Beğenilen Dizi Müziği’ Çukur dizisi, ‘Yılın En Beğenilen Gündüz Kuşağı Programı’ Ebru Akel-Kendine İyi Bak, ‘Yılın En Beğenilen Akustik Sanatçısı’ Can Gox, , ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu’ Sevda Erginci, ‘Yılın En Beğenilen Dizisi’ Yasak Elma.

Yüzümle Mutluyum Derneği hakkında

Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde anomalisi (Treacher Collins Sendromu) veya farklılığı olan bireylerin ve ailelerinin her türlü sorunlarının çözülmeye çalışılması, bireyler ve aileler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, toplumda farkındalık oluşturulması, her türlü ayrımcılık ve ön yargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği ve değerlendirildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu. Dernek, alanında ailelerin kurduğu ilk ve tek olma özelliği taşıyor.